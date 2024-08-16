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        Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu göreve başladı

        Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, görevi Prof. Dr. Ömer Çomaklı'dan devraldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 15:34 Güncelleme: 16.08.2024 - 15:34
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        Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu göreve başladı
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        Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, görevi Prof. Dr. Ömer Çomaklı'dan devraldı.

        Rektörlük makamında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Prof. Dr. Çomaklı, 8 yıldır memnuniyetle yürüttüğü görevini gönül rahatlığıyla devrettiğini, Atatürk Üniversitesi gibi köklü bir üniversiteye rektörlük yapmanın büyük bir onur ve şeref olduğunu söyledi.

        8 yıl büyük özveriyle çalışarak önemli işler yaptıklarını ve başarılar elde ettiklerini anlatan Çomaklı, Hacımüftüoğlu'na başarılar diledi.

        Hacımüftüoğlu da görevi kendisine layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür etti.

        Atatürk Üniversitesinde bugüne kadar çok önemli işler yapıldığını dile getiren Hacımüftüoğlu, "Bu önemli işlerin hiçbiri bırakılmayacak ve hepsi devam ettirilecek. Eğer eksik ya da hata varsa onlar yapılmayacak, tespit edilirse üzerine gidilecek ama iyi olduğu düşünülen tüm olayların devam edeceğini söyleyebiliriz." dedi.

        Alanında iyi olanların çalışmalarına devam edeceklerine dikkati çeken Hacımüftüoğlu, "Özellikle ulusal kaynaklar noktasında çok sıkıntı yok ama uluslararası kaynaklar noktasında ulaşılması istenen hedefler var. Özellikle o noktaları biraz daha geliştirmeye çalışacağız yani yurt dışı kaynakların Atatürk Üniversitesine ve ülkemize girebilmesi biraz eksik olduğumuz noktalar ama bu Türkiye'nin tüm eksiği. Bunu hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

        Çalışma hedeflerine ilişkin Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

        "Bilimsel çalışmalarda bazı şeylerin anlaşılabilmesi için bazı köşelerin dönülmüş olması gerekiyor. Şimdi Ömer Hoca'yla bazı köşeler dönüldü. Dolayısıyla hedefler ortaya çıkmaya başladı. 8 ya da 16 yıl önceki hedeflere gidilmeyecek. Şu anda mevcut gündem maddesinde olan hedeflere gidilecek. Dolayısıyla burası ülke için faydalı sonuçlar üretmesi gereken bir yer. Bu şartlar şu anda hazırlanmış durumda. Ülkenin en önemli kurumuna, ülkenin en değerli akademisyenleriyle en değerli sonuçları üretmeye çalışacağız yani bu yolda artık bazı sonuçlar elde edebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden ben ekibe çok teşekkür ediyorum."

        Devir teslimde karşılıklı çiçek hediyesinin ardından Çomaklı, rektörlük cübbesini Hacımüftüoğlu'na giydirdi.

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