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        Erzurum'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        Erzurum'da sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 16:37 Güncelleme: 16.08.2024 - 16:37
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        Erzurum'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler S.K, C.B. ve İ.I. ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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