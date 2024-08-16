Erzurum'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Erzurum'da sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Erzurum'da sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler S.K, C.B. ve İ.I. ise serbest bırakıldı.
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