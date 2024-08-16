Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurumspor FK, 4 futbolcuyu renklerine bağladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 4 futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 22:01 Güncelleme: 16.08.2024 - 22:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurumspor FK, 4 futbolcuyu renklerine bağladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 4 futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı.

        Mavi-beyazlı kulüp, Tuzlaspor'dan Gökhan Akkan, Ankara Demirspor'dan Mustafa Fettahoğlu, Nazilli Belediyespor'dan Enes Karakaş ve Mardin 1969 Spor'da forma giyen Serkan Köse'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

        Açıklamada, "Gökhan Akkan ile 1 Serkan Köse ve Enes Karakaş ile 2, Mustafa Fettahoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye ile Instagram neler görüştü?
        Türkiye ile Instagram neler görüştü?
        Türkiye'den İsrailli bakana sert tepki!
        Türkiye'den İsrailli bakana sert tepki!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        Kule vinci devrildi! Operatör öldü
        Kule vinci devrildi! Operatör öldü
        Manisa, Bolu, İzmir, Aydın, Karabük ve Bodrum'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Manisa, Bolu, İzmir, Aydın, Karabük ve Bodrum'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Arda Güler o listeye damga vurdu!
        Arda Güler o listeye damga vurdu!
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        16 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        16 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        TFF'den play-off ertelemesi!
        TFF'den play-off ertelemesi!
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        İsyan etti
        İsyan etti
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor

        Benzer Haberler

        Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK üyesi firari hükümlü yakalandı
        Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK üyesi firari hükümlü yakalandı
        Erzurum'da terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Erzurum'da terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Sözde Kürt Kızılayı adı altında örgüte para topladıkları iddiasıyla 9 kişiy...
        Sözde Kürt Kızılayı adı altında örgüte para topladıkları iddiasıyla 9 kişiy...
        Erzurum'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen zanlı tu...
        Erzurum'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen zanlı tu...
        Erzurum'da kentin kahve kültürünün tanıtılacağı "Erz Box" hizmete açıldı
        Erzurum'da kentin kahve kültürünün tanıtılacağı "Erz Box" hizmete açıldı