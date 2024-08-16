Erzurumspor FK, 4 futbolcuyu renklerine bağladı

Açıklamada, "Gökhan Akkan ile 1 Serkan Köse ve Enes Karakaş ile 2, Mustafa Fettahoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

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