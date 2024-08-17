Erzurum'daki miniklerin kalpleri sınıflardan sokaklara Filistinli akranlarıyla atıyor

TALHA KOCA - Erzurum’da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) koordinesindeki yaz okulunda eğitim gören çocuklar, İsrail ürünlerini boykot edip, Filistinli akranlarına da çalışmalarıyla destek oluyor.

TÜGVA'nın çocuklara yönelik kentte düzenlediği yaz kurslarında yaklaşık 3 bin öğrenci, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'e yönelik düzenlediği saldırılara dikkati çekmek için anlamlı etkinliklere katılıyor.

İsrail ürünlerini boykot edip Filistin'deki akranlarına mektuplar gönderen çocuklar, çizdikleri resimlerle de işgal altında bulunan Gazze'deki yaşıtlarının yanında yer alıyor.

Sınıflardan sokaklara minik kalpleri Filistin'deki akranlarıyla atan ve kentte düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşlerine de aileleriyle katılan çocuklar, farkındalıklarıyla takdir topluyor. - Çocuklar Gazzeli akranlarına yardım da yapıyor TÜGVA Erzurum İl Temsilcisi Muhammet Faruk Kömeç, AA muhabirine, kentteki 45 okulda öğrencilerle Filistin için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Öğrencilerin etkinliklerde duygu dolu anlar yaşadığını belirten Kömeç, şöyle konuştu: "Filistin konusunu gündemde tutmak için şiir ve resim yarışmaları yaptık. Filistin'in 'Türkiye ve Müslümanların davası' demek olduğunu öğrencilerimizin bilinçlerine kaydedelim istedik. Öğrencilerimizin Filistin'deki yaşıtlarına gönderdiği mektuplar vardı. Vicdanını kaybetmemiş insanın gerçekten muazzam cümlelerle muazzam tespitler yapabildiğini gördük. Mektupları okurken hep birlikte ağladık. Mektupların okunması ve en iyilerin seçilmesi için bir ekip oluşturduk, ekip en iyisini seçmekte çok zorlandı. Bir mektupta öğrencimizin 'Ben bu kağıdı süslemeyeceğim çünkü katliamın süsü olmaz' şeklinde ifadesini okuduk."

Kömeç, çocukların Gazzeli akranları için yaptığı yardımlardan da bahsederek, "Okullarımızda Gazze kolileri oluşturduk, her sınıfa tebessüm kutusu başlığında koliler bıraktık. Öğrencilerimize Gazze'deki arkadaşlarınıza ne göndermek istersiniz bu kutunun içerisine koyun ulaştıralım dedik. Kolilerden gofret, kalem kutusu, oyuncaklar çıktı." dedi. Etkinliklere katılan 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Sena Özdemir, Filistin'de binlerce masum çocuğun hayatını kaybettiğini televizyondan öğrendiğini anlattı.

Özdemir, Filistin'de yaşananlar için elinden geleni yaptığını belirterek, "Savaş altındaki akranlarıma çok üzülüyorum. Filistin için resim yapıyoruz, mektup ve şiir yazıyoruz. Filistin'de savaş altındaki yaşıtlarımız için farkındalık oluşturuyoruz. Karpuz, Hanzala, Filistin haritası, Mescidi Aksa, zeytin figürleri üzerine boyama yapıyoruz." diye konuştu. - "Seni ve toprağını korumak istediğim için boykot mallarını kullanmıyorum" Filistin'deki akranları için mektup yazan Özdemir, kaleme aldığı cümleleri şöyle okudu:

"Masum olan ama bunu gösteremeyen çocuk, seni çok iyi anlıyorum. Biliyorum ki sen de benim gibi özgür olmak istiyorsun ama toprağından ayrılmak istemiyorsun. Seni ve toprağını korumak istediğim için boykot mallarını kullanmıyorum. Çünkü o zalim İsrail'e mermi vermek istemiyorum. Tüm Filistin'i kurtarmak ve kollarımın altına almak istiyorum. Gazze'deki Mescidi Aksa'yı ve oradaki tüm Müslümanları korumak istiyorum. Hiç üzülme çünkü tüm Türkiye, Filistin'in yanında, sakın unutma zafer Allah'ındır." Çocuklardan Ahmet Emin Toraman, Filistin'deki yaşıtları için oyun alanı kalmadığı için üzüldüğünü söyleyerek, "Hasta ve yaralı çocuklar için resim yapıyoruz. Çocuklar orada hastalanıyor, yaralanıyor ve açlıktan ölüyor." dedi.