Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'daki miniklerin kalpleri sınıflardan sokaklara Filistinli akranlarıyla atıyor

        TALHA KOCA - Erzurum'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) koordinesindeki yaz okulunda eğitim gören çocuklar, İsrail ürünlerini boykot edip, Filistinli akranlarına da çalışmalarıyla destek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 11:02 Güncelleme: 17.08.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'daki miniklerin kalpleri sınıflardan sokaklara Filistinli akranlarıyla atıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TALHA KOCA - Erzurum’da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) koordinesindeki yaz okulunda eğitim gören çocuklar, İsrail ürünlerini boykot edip, Filistinli akranlarına da çalışmalarıyla destek oluyor.

        TÜGVA'nın çocuklara yönelik kentte düzenlediği yaz kurslarında yaklaşık 3 bin öğrenci, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'e yönelik düzenlediği saldırılara dikkati çekmek için anlamlı etkinliklere katılıyor.

        İsrail ürünlerini boykot edip Filistin'deki akranlarına mektuplar gönderen çocuklar, çizdikleri resimlerle de işgal altında bulunan Gazze'deki yaşıtlarının yanında yer alıyor.

        Sınıflardan sokaklara minik kalpleri Filistin'deki akranlarıyla atan ve kentte düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşlerine de aileleriyle katılan çocuklar, farkındalıklarıyla takdir topluyor.

        - Çocuklar Gazzeli akranlarına yardım da yapıyor

        TÜGVA Erzurum İl Temsilcisi Muhammet Faruk Kömeç, AA muhabirine, kentteki 45 okulda öğrencilerle Filistin için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

        Öğrencilerin etkinliklerde duygu dolu anlar yaşadığını belirten Kömeç, şöyle konuştu:

        "Filistin konusunu gündemde tutmak için şiir ve resim yarışmaları yaptık. Filistin'in 'Türkiye ve Müslümanların davası' demek olduğunu öğrencilerimizin bilinçlerine kaydedelim istedik. Öğrencilerimizin Filistin'deki yaşıtlarına gönderdiği mektuplar vardı. Vicdanını kaybetmemiş insanın gerçekten muazzam cümlelerle muazzam tespitler yapabildiğini gördük. Mektupları okurken hep birlikte ağladık. Mektupların okunması ve en iyilerin seçilmesi için bir ekip oluşturduk, ekip en iyisini seçmekte çok zorlandı. Bir mektupta öğrencimizin 'Ben bu kağıdı süslemeyeceğim çünkü katliamın süsü olmaz' şeklinde ifadesini okuduk."

        Kömeç, çocukların Gazzeli akranları için yaptığı yardımlardan da bahsederek, "Okullarımızda Gazze kolileri oluşturduk, her sınıfa tebessüm kutusu başlığında koliler bıraktık. Öğrencilerimize Gazze'deki arkadaşlarınıza ne göndermek istersiniz bu kutunun içerisine koyun ulaştıralım dedik. Kolilerden gofret, kalem kutusu, oyuncaklar çıktı." dedi.

        Etkinliklere katılan 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Sena Özdemir, Filistin'de binlerce masum çocuğun hayatını kaybettiğini televizyondan öğrendiğini anlattı.

        Özdemir, Filistin'de yaşananlar için elinden geleni yaptığını belirterek, "Savaş altındaki akranlarıma çok üzülüyorum. Filistin için resim yapıyoruz, mektup ve şiir yazıyoruz. Filistin'de savaş altındaki yaşıtlarımız için farkındalık oluşturuyoruz. Karpuz, Hanzala, Filistin haritası, Mescidi Aksa, zeytin figürleri üzerine boyama yapıyoruz." diye konuştu.

        - "Seni ve toprağını korumak istediğim için boykot mallarını kullanmıyorum"

        Filistin'deki akranları için mektup yazan Özdemir, kaleme aldığı cümleleri şöyle okudu:

        "Masum olan ama bunu gösteremeyen çocuk, seni çok iyi anlıyorum. Biliyorum ki sen de benim gibi özgür olmak istiyorsun ama toprağından ayrılmak istemiyorsun. Seni ve toprağını korumak istediğim için boykot mallarını kullanmıyorum. Çünkü o zalim İsrail'e mermi vermek istemiyorum. Tüm Filistin'i kurtarmak ve kollarımın altına almak istiyorum. Gazze'deki Mescidi Aksa'yı ve oradaki tüm Müslümanları korumak istiyorum. Hiç üzülme çünkü tüm Türkiye, Filistin'in yanında, sakın unutma zafer Allah'ındır."

        Çocuklardan Ahmet Emin Toraman, Filistin'deki yaşıtları için oyun alanı kalmadığı için üzüldüğünü söyleyerek, "Hasta ve yaralı çocuklar için resim yapıyoruz. Çocuklar orada hastalanıyor, yaralanıyor ve açlıktan ölüyor." dedi.

        Elif Sahra Kotan ise "Filistin'e yardımcı olmak için etkinlikler düzenliyoruz. Oradaki yaşıtlarım için üzülüyorum çünkü bombalanıyor, aç kalıyor. Yaptığımız etkinliklerle oradaki çocuklara farkındalık oluşturup dikkat çekmek istiyoruz. Her çocuk yaşamak için doğar, yaşamalı, ölmemeli." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Gol iptali doğru karar mı?
        Gol iptali doğru karar mı?
        Memurların emekli aylığı düşecek mi?
        Memurların emekli aylığı düşecek mi?
        İran Cumhurbaşkanı: Ülke ekonomik açıdan zorda
        İran Cumhurbaşkanı: Ülke ekonomik açıdan zorda
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Marmara Depremi'nin 25'inci yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Marmara Depremi'nin 25'inci yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        İnkâr ve bekârlık yemini
        İnkâr ve bekârlık yemini
        Etkisi sinema salonunu aştı
        Etkisi sinema salonunu aştı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcak, rüzgar ve yağmur uyarıları
        Sıcak, rüzgar ve yağmur uyarıları
        'Yüzde bant' trendi işe yarıyor mu?
        'Yüzde bant' trendi işe yarıyor mu?
        Mehmet Ayan: Oyunda gelişme var
        Mehmet Ayan: Oyunda gelişme var
        Türkiye ile Instagram neler görüştü?
        Türkiye ile Instagram neler görüştü?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        2 bin 500 rakımlı gölde, 'kurbağa adam' eğitimi
        2 bin 500 rakımlı gölde, 'kurbağa adam' eğitimi
        Üniversitede 1500 dönüm arazide yerli ve milli tohum üretilecek
        Üniversitede 1500 dönüm arazide yerli ve milli tohum üretilecek
        Erzurumspor FK, 4 futbolcuyu renklerine bağladı
        Erzurumspor FK, 4 futbolcuyu renklerine bağladı
        Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK üyesi firari hükümlü yakalandı
        Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK üyesi firari hükümlü yakalandı
        Erzurum'da terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Erzurum'da terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Sözde Kürt Kızılayı adı altında örgüte para topladıkları iddiasıyla 9 kişiy...
        Sözde Kürt Kızılayı adı altında örgüte para topladıkları iddiasıyla 9 kişiy...