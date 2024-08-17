Erzurumspor FK, Giovanni Crociata ile Salih Sarıkaya'yı renklerine bağladı

Açıklamada, "Orta saha oyuncusu Crociata ve Sarıkaya ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Mavi-beyazlı kulüp, İtalya Serie C ekiplerinden Lecco'da forma giyen Giovanni Crociata ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen Salih Sarıkaya'yı transfer ettiğini duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, iki futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı.

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