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        Erzurumspor FK, Giovanni Crociata ile Salih Sarıkaya'yı renklerine bağladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, iki futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 12:25 Güncelleme: 17.08.2024 - 12:25
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        Erzurumspor FK, Giovanni Crociata ile Salih Sarıkaya'yı renklerine bağladı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, iki futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı.

        Mavi-beyazlı kulüp, İtalya Serie C ekiplerinden Lecco'da forma giyen Giovanni Crociata ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen Salih Sarıkaya'yı transfer ettiğini duyurdu.

        Açıklamada, "Orta saha oyuncusu Crociata ve Sarıkaya ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

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