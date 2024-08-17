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        Erzurum'da tavuk yüklü kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı

        Erzurum'un Horasan ilçesinde canlı tavuk yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 16:00 Güncelleme: 17.08.2024 - 16:01
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        Erzurum'da tavuk yüklü kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Horasan ilçesinde canlı tavuk yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        İbrahim Malkoç'un kullandığı 36 AAR 997 plakalı canlı tavuk yüklü kamyonet, Ağrı-Horasan kara yolu Dellal mevkisinde refüje devrildi.

        Kazada, sürücü ile beraberindeki Oğuzhan Malkoç yaralandı, kamyonetin kasasındaki bazı tavuklarda telef oldu.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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