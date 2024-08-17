Erzurum'da tavuk yüklü kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı
Erzurum'un Horasan ilçesinde canlı tavuk yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Erzurum'un Horasan ilçesinde canlı tavuk yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İbrahim Malkoç'un kullandığı 36 AAR 997 plakalı canlı tavuk yüklü kamyonet, Ağrı-Horasan kara yolu Dellal mevkisinde refüje devrildi.
Kazada, sürücü ile beraberindeki Oğuzhan Malkoç yaralandı, kamyonetin kasasındaki bazı tavuklarda telef oldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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