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        Erzurumspor FK-MKE Ankaragücü maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, "Güçlü bir takıma karşı iyi oynadık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 22:24 Güncelleme: 17.08.2024 - 22:24
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        Erzurumspor FK-MKE Ankaragücü maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, "Güçlü bir takıma karşı iyi oynadık." dedi.

        Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, MKE Ankaragücü'nün kendisinin vazgeçilmezi olduğunu ve hayatının büyük bir bölümünü bu camiada geçirdiğini söyledi.

        Maça biraz sıkıntılı başladıklarını aktaran Kutlu, "MKE Ankaragücü, ilk 20 dakikada bize biraz üstünlük kurdu ama rakibi gördükten sonra oyun içinde değişiklik yaptık. Oyuncularımız da inanılmaz disiplinli oynadı. 1-0'dan sonra birkaç gol pozisyonumuz daha vardı. MKE Ankaragücü'ne ceza sahasına attıkları toplardan başka net bir pozisyon verdiğimizi hatırlamıyorum. Güçlü bir takıma karşı iyi oynadık." ifadelerini kullandı.

        Kutlu, yeni transferlerin uyum sürecini atlatmalarıyla daha fazla katkı sağlayacağına inandığını belirterek, şöyle devam etti:

        "Transferler bugün de çok büyük katkı yaptı. Yeni gelecek arkadaşlarımız da olacak. Önümüzde çok fazla maç var. Bu maçlarda da bu istek ve arzumuzu devam ettirmemiz lazım. Transferimiz sürecek, en az 3 transfer daha yapacağız. Aldığımız oyuncular hem karakter hem de kalite açısından önemli futbolcular. Geçen seneki kadromuzla bugün MKE Ankaragücü'yle başa çıkmamız çok zor olurdu. MKE Ankaragücü çok iyi mücadele etti, Süper Lig kadrosunun yanında transfer ettiği oyuncular da var. Onlar da maçı çok istedi, özellikle maçın son 15 dakikasında bırakmadılar."

        MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan ise Erzurumspor FK'yi galibiyetinden dolayı tebrik etti.

        Maçın aslında bekledikleri gibi geçtiğini anlatan Arslan, şunları kaydetti:

        "5-4-1, bunun neticesinde kontralar veya duran toplarla Erzurumspor'un etkinliği o taraftaydı. Hem çalıştık hem de görev verdik. Mustafa Yumlu ile bire bir eşleşen oyuncumuzun bir anlık geç kalması tabii ki duran toptan golü yedirdi. Sonrasında çözmeye çalıştık, oyuna hakim olduk ama etkinliğimiz çok fazla değildi. Skor ve üretkenlik anlamında biraz eksiğimiz oldu. Bunlar düzeltilebilecek şeyler. Bugün maçın en kötüsü 4. hakemdi. Bir maç bu kadar durdurulmaz, bu kadar oynanmama üzerine hakem bunu yapmaz. Bir hafta önce bir hakemi tebrik ettik ama bu hakemin hiçbir kararı adil değildi. Futbol bu değil, futbolu güzelleştirmek lazım. Hakemlerin en büyük görevi bu. Biz de ders alıp yolumuza devam edeceğiz."

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