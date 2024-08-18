Erzurum Kültür Yolu Festivali konser ve söyleşilerle devam etti

Yazar Altay Cem Meriç, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde keyifli bir söyleşiye imza attı.

Erzurum Kalesi önündeki Kültür Yolu Festivali Aşıklar Sahnesi'nde ise Erol Ergani, Mustafa Aydın, Ali Serhati ve Aşık Emircan sahne aldı.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatçı Nurullah Akçayır, "Yürekten Dile Türküler" konseri verdi. Meali Sema Anlatımlı Sema Mukabelesi ise Üç Kümbetler Millet Bahçesi'nde Erzurumlular ile buluştu.

Sevilen şarkılarını söyleyen Koç'a, konsere katılanlar da eşlik etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.