Erzurum Valiliğinden sıcak hava uyarısı
Erzurum'da hava sıcaklıklarındaki artış dolayısıyla kronik rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocuklar için günün en sıcak saatlerinde açık alanlarda bulunmamaları uyarısı yapıldı.
Erzurum'da hava sıcaklıklarındaki artış dolayısıyla kronik rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocuklar için günün en sıcak saatlerinde açık alanlarda bulunmamaları uyarısı yapıldı.
Erzurum Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan uyarılarda, 19 Ağustos Pazartesi günü itibariyle hava sıcaklığının Türkiye genelinde artmasının beklendiği ifade edildi.
Kronik rahatsızlığı olanlar ile yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
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