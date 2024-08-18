Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Aşık Sümmani anıldı

Erzurum'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında Narman ilçesinde "Aşık Sümmani Anma Programı" gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, festival kapsamında Aşık Sümmani'yi anmak üzere Narman ilçesi Samikale'de düzenlenen "Ablak Taşı Aşıklar Buluşması" etkinliğine katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Vali Çiftçi, halk şairi ve hak aşığı olarak nitelenen aşıkların, topluma iyiyi, kötüyü, doğruyu ve yanlışı gösterme konusunda yol gösterici olduklarını belirtti.