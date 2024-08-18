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        Kars'ta sulama suyu nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde iki aile arasında sulama suyu nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 17:16 Güncelleme: 18.08.2024 - 18:04
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        Kars'ta sulama suyu nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde iki aile arasında sulama suyu nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Taşbilek köyünde sulama suyu nedeniyle iki aile arasında tartışma yaşandı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada Cezmi, Rufet, Emre ve Erhan Güzel yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Erhan Güzel, Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

        Jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemleri alarak köye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.

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