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        Erzurum'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Erzurum'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 09:31 Güncelleme: 19.08.2024 - 09:38
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        Erzurum'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Erzurum'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Horasan ilçesinden Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi istikametine giden İkram Mertdede'nin kullandığı 01 BYL 51 plakalı hafif ticari araç, Erzurum-Ağrı kara yolunda şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Mertdede ile araçtaki Şükran Mertdede, Ekrem Mertdede, Kesime Mertdede ve Nisanur Mertdede ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Şükran Mertdede, kaldırıldığı Horasan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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