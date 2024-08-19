Erzurum'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yaralılardan Şükran Mertdede, kaldırıldığı Horasan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan sürücü Mertdede ile araçtaki Şükran Mertdede, Ekrem Mertdede, Kesime Mertdede ve Nisanur Mertdede ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

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