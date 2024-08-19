Erzurum Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Festival kapsamında Erzurum kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri düzenleniyor.

Festivalin ikinci gününde, şarkıcı Buray, Etkinlik ve Miting Alanı'nda verdiği konserde sevenleriyle buluştu. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdikleri konserde, sanatçının şarkılarına eşlik etti.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy moderatörlüğündeki söyleşi programında ise oyuncu ve fenomen Ömer Başdoğan, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde sevenleriyle bir araya geldi.

Üç Kümbetler Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda Fatih Çıtlak "Asitane Meşkleri" anlatımı ile Erzurumlularla buluştu. Sanat yönetmenliğini Yüce Gümüş'ün yaptığı etkinlik İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından gerçekleştirildi. Kültür Yolu Festivali Aşıklar Sahnesi'nde de İsrafil Daştan, Zakir Tekgül, Temel Turabi, Ertuğrul İmamoğlu ve Aşık Emircan sahne aldı. İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen çocuk oyunu Şekeronya ise Erzurum Devlet Tiyatrosu Tiyatro Salonu'nda miniklerle buluştu.