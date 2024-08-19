Engelli bireyler Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde "masallar diyarı"nda buluştu

Erzurum'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında engelli bireyler, Minel Güler'in "Engelsiz Masallar" etkinliğinde doyasıya eğlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Olimpiyat Parkı'nda düzenlenen masal ve hikaye anlatıcısı Minel Güler'in "Engelsiz Masallar" etkinliğine, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Engelli Birimi'nden ve diğer otistik, down sendromlu bireyler ile aileleri katıldı.

Dezavantajlı bireylerin festivallerden yararlanabilmesi ve okuma kültürüne, somut olmayan kültürel miras öğelerinden biri olan masallar aracılığıyla destek olunması amaçlanan etkinlikte, Güler'in masal ve hikayeleriyle özel bireylerin yüzü güldü.