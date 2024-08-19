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        Engelli bireyler Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde "masallar diyarı"nda buluştu

        Erzurum'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında engelli bireyler, Minel Güler'in "Engelsiz Masallar" etkinliğinde doyasıya eğlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 17:18 Güncelleme: 19.08.2024 - 17:18
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        Engelli bireyler Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde "masallar diyarı"nda buluştu
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        Erzurum'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında engelli bireyler, Minel Güler'in "Engelsiz Masallar" etkinliğinde doyasıya eğlendi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Olimpiyat Parkı'nda düzenlenen masal ve hikaye anlatıcısı Minel Güler'in "Engelsiz Masallar" etkinliğine, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Engelli Birimi'nden ve diğer otistik, down sendromlu bireyler ile aileleri katıldı.

        Dezavantajlı bireylerin festivallerden yararlanabilmesi ve okuma kültürüne, somut olmayan kültürel miras öğelerinden biri olan masallar aracılığıyla destek olunması amaçlanan etkinlikte, Güler'in masal ve hikayeleriyle özel bireylerin yüzü güldü.

        Etkinlik, masal dünyasıyla buluşan katılımcılara çeşitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

        25 Ağustos'ta sona erecek festival, Erzurum kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleriyle devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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