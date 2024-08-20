Erzurum'da bitkin bulunan çakır kuşu bakımının ardından doğaya bırakıldı
Erzurum'da bitkin halde bulunan çakır kuşu, bakımı ve beslenmesinin ardından doğaya bırakıldı.
Erzurum'da bitkin halde bulunan çakır kuşu, bakımı ve beslenmesinin ardından doğaya bırakıldı.
Kentte bitkin halde bulunan çakır kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.
DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından özenle bakılan çakır kuşu, bakım, besleme ve tedavisinin ardından doğaya salındı.
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