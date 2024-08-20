Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar sanat ve bilim sergisi açtı

        Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar ile dezavantajlı bireyler el sanatları, robotik kodlama projeleri, sanatsal ve bilimsel çalışmaların yer aldığı sergi açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 12:46 Güncelleme: 20.08.2024 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar sanat ve bilim sergisi açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar ile dezavantajlı bireyler el sanatları, robotik kodlama projeleri, sanatsal ve bilimsel çalışmaların yer aldığı sergi açtı.

        Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki dezavantajlı bireyler ve koruma altındaki çocuklar, "Umudun Renkleri" sergisi hazırladı.

        Yakutiye Kent Meydanı'ndaki serginin açılışında, İl Müdürü Hasan Yakut, serginin önemine değinerek eserlerde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmanın ardından Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, kurum amirleri ve çocuklar açılış kurdelesini kesti.

        Özdemir ve beraberindekiler, meydanda sergilenen eserleri inceleyerek, çalışmaları yapan çocuklarla sohbet etti.

        Sergide, devlet korumasındaki çocuklar ile dezavantajlı bireylerin hazırladığı el sanatları, robotik kodlama projeleri ile sanatsal ve bilimsel çalışmalar yer aldı.

        Ayrıca, festival boyunca devam edecek olan sergide ziyaretçiler, çömlek yapımı, ebru sanatı, bardak üzerine tasarım baskı ve ahşap yakma gibi çeşitli atölye çalışmalarına katılma fırsatı bulacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        "Taklitte dünyada bir numarayız"
        "Taklitte dünyada bir numarayız"
        AB'den Türkiye'ye davet
        AB'den Türkiye'ye davet
        Küçük çocuk anaokulu bahçesinde unutuldu iddiası!
        Küçük çocuk anaokulu bahçesinde unutuldu iddiası!
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiasına yanıt
        Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiasına yanıt
        'Ajan' açıklaması
        'Ajan' açıklaması
        Kayıp milyarderin cansız bedeni bulundu
        Kayıp milyarderin cansız bedeni bulundu
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        Kilo vermeyi engelleyen 5 besin!
        Kilo vermeyi engelleyen 5 besin!
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Emniyet şeridinde lastik değiştirirken TIR çarptı! 3 can kaybı var
        Emniyet şeridinde lastik değiştirirken TIR çarptı! 3 can kaybı var
        Fethiye Kalesi'nde bulundu!
        Fethiye Kalesi'nde bulundu!
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        "Eylülde yüzde 50’nin altında enflasyon oranları görmeyi bekliyoruz"
        "Eylülde yüzde 50’nin altında enflasyon oranları görmeyi bekliyoruz"
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Döviz mevduatları neden artıyor?
        Döviz mevduatları neden artıyor?

        Benzer Haberler

        'Kral' yine sadık kaldı
        'Kral' yine sadık kaldı
        Erzurum'da balık tutmak için dereye giren çocuk boğuldu
        Erzurum'da balık tutmak için dereye giren çocuk boğuldu
        Erzurum'da "Yaşayan Miras Söyleşisi ve Çalıştayı" düzenlendi
        Erzurum'da "Yaşayan Miras Söyleşisi ve Çalıştayı" düzenlendi
        Erzurum'da devletin sağlık hizmetlerinden yararlananların yüzde 88'i memnun...
        Erzurum'da devletin sağlık hizmetlerinden yararlananların yüzde 88'i memnun...
        Doğu Anadolu'nun 3 bin 500 yıllık takıları Erzurum Müzesi'nde beğeniye sunu...
        Doğu Anadolu'nun 3 bin 500 yıllık takıları Erzurum Müzesi'nde beğeniye sunu...
        Babaannesi ve dedesinden esinlenerek TÜBİTAK desteğiyle ilaç takip sistemi...
        Babaannesi ve dedesinden esinlenerek TÜBİTAK desteğiyle ilaç takip sistemi...