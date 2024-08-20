Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da ot balyalarında çıkan yangın sıçramadan söndürüldü

        Erzurum'un Tekman ilçesinde ot balyalarında çıkan yangın yayılmadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 20:09 Güncelleme: 20.08.2024 - 20:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da ot balyalarında çıkan yangın sıçramadan söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'un Tekman ilçesinde ot balyalarında çıkan yangın yayılmadan söndürüldü.

        Gundamı Mahallesi'nde sebebi belirlenemeyen bir nedenle ot balyalarında yangın çıktı.

        Vatandaşlar yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Tekman İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle başka alanlara sirayet etmeden kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Yangında 500 balya ot kül oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filistinli iş insanına saldırı olayıyla ilgili flaş gelişme
        Filistinli iş insanına saldırı olayıyla ilgili flaş gelişme
        2. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        2. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İzmir'de tedirgin eden manzara
        İzmir'de tedirgin eden manzara
        Ali Koç ve Burak Kızılhan, PFDK'ye sevk edildi!
        Ali Koç ve Burak Kızılhan, PFDK'ye sevk edildi!
        3 ev küle döndü, 16 yaşındaki çocuk öldü!
        3 ev küle döndü, 16 yaşındaki çocuk öldü!
        Galatasaray, İsviçre'de avantaj arayacak
        Galatasaray, İsviçre'de avantaj arayacak
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Terim, şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
        Terim, şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        20 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        20 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Bodrum'daki sır cinayetlerde 4 tutuklama!
        Bodrum'daki sır cinayetlerde 4 tutuklama!
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        AB'den Tesla kararı
        AB'den Tesla kararı
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar sanat ve bilim sergisi açtı
        Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar sanat ve bilim sergisi açtı
        Erzurum Kültür Yolu Festivali konser ve etkinliklerle devam ediyor
        Erzurum Kültür Yolu Festivali konser ve etkinliklerle devam ediyor
        Erzurum'da bitkin bulunan çakır kuşu bakımının ardından doğaya bırakıldı
        Erzurum'da bitkin bulunan çakır kuşu bakımının ardından doğaya bırakıldı
        Engelli bireyler Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde "masallar diyarı"nda bul...
        Engelli bireyler Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde "masallar diyarı"nda bul...
        Erzurum Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam ediyor
        Erzurum Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam ediyor
        Erzurum'da bataklığa saplanan büyükbaş hayvanları itfaiye ekibi kurtardı
        Erzurum'da bataklığa saplanan büyükbaş hayvanları itfaiye ekibi kurtardı