Erzurum Kültür Yolu Festivali konser ve etkinliklerle devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali 4. gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen festivalin sekizinci durağı Erzurum'da, 4 gündür kültür ve sanatı birleştiren etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

Üç Kümbetler Millet Bahçesi'nde müzisyen Sedat Uçan ilahi söylerken, Erzurum Devlet Tiyatrosu Tiyatro Salonu’nda İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından "Kapıların Dışında" oyunu sahnelendi. Erzurum Kalesi önündeki Aşıklar Sahnesi'nde de Serdar Alyakut, Erol Şahiner, Aşık Nihyettin ve Sinan Öztürk sahne aldı. Festivalde, radyocu Hop Dedik Ayhan ve haber spikeri Mehmet Aydın, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde "Gençlerle Başbaşa" etkinliğinde gençlerle buluştu. Çeşitli söyleşilerin yapıldığı festivalde, atölyelerde farklı el sanatları sergilendi.