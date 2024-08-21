Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da devletin sağlık hizmetlerinden yararlananların yüzde 88'i memnun kaldı

        Erzurum'da bu yılın ilk 6 ayında Sağlık Bakanlığına ait kuruluşlara 4 milyon 569 bin 72 hastanın başvurduğu ve bunlardan yüzde 88,30'unun aldıkları hizmetten memnun kaldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 14:33 Güncelleme: 21.08.2024 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da devletin sağlık hizmetlerinden yararlananların yüzde 88'i memnun kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da bu yılın ilk 6 ayında Sağlık Bakanlığına ait kuruluşlara 4 milyon 569 bin 72 hastanın başvurduğu ve bunlardan yüzde 88,30'unun aldıkları hizmetten memnun kaldığı bildirildi.

        İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir koordinesinde, kentteki sağlık hizmetlerinin son durumuna yönelik Kamu Hastaneleri, Halk Sağlığı, Acil Sağlık Hizmetleri, Destek Hizmetleri ve Personel Hizmetleri başkanlarıyla İl Sağlık Müdürlüğünde toplantı yapıldı.

        Toplantıya yönelik AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Bedir, kentte sağlık alanındaki tüm hizmetler ve hasta memnuniyeti gibi konuların ele alındığını söyledi.

        Bedir, "İyinin sonu yoktur. Daha iyiye ulaşmak için her zaman bir yol vardır, yeter ki azimle çalışalım" felsefesiyle vatandaşlara daha iyi hizmet için neler yapabileceklerini değerlendirdiklerini anlattı.

        - "Erzurum Şehir Hastanesi 6 ayda 1 milyon 357 bin 86 hastaya hizmet verdi"

        Kentte üniversite hastanesi ile özel sağlık tesisleri haricinde Sağlık Bakanlığına ait sağlık hizmetlerinin verilerini paylaşan Bedir, şunları kaydetti:

        "Bu yılın ilk 6 ayında Şehir Hastanesine 1 milyon 357 bin 86 başvuru yapıldı. Aynı süreçte acil servise 338 bin 768 başvuru, ameliyat sayısı 35 bin 299, robotik cerrahi ile yapılan ameliyat 102, doğum sayısı 2 bin 975, yatan hasta sayısı 32 bin 607, yoğun bakım yatan hasta 4 bin 667, 1. Basamak Sağlık Hizmetleri Aile Hekimliği ve diğer hizmetlerde muayene sayısı 2 milyon 567 bin 18, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde ambulanslarla taşınan vaka sayısı 38 bin 518, helikopter ambulansla taşınan vaka sayısı 217, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ndeki başvuru sayısı 188 bin 862 oldu."

        Bedir, il geneli başvuru sayısının 4 milyon 569 bin 72 olduğunu belirterek, "Sağlıkta kaliteyi önemsiyoruz, en iyi hizmeti sunmak için yoğun gayret içindeyiz. Sağlık Bakanlığının e-Nabız verilerine göre bu yılın ilk 6 ayında yüzde 88,30 hasta memnuniyet oranı bizleri mutlu etse de daha çok çalışma konusunda şevklendiriyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        KADES'i duyunca eşini defalarca bıçakladığı ortaya çıktı
        KADES'i duyunca eşini defalarca bıçakladığı ortaya çıktı
        İzmir'de metro çatlakları!
        İzmir'de metro çatlakları!
        23 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        23 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Abdüllatif Şener'in oğlu için yeni gelişme
        Abdüllatif Şener'in oğlu için yeni gelişme
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Barıştılar
        Barıştılar
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Kitap için fahiş fiyat talep eden özel okullara inceleme
        Kitap için fahiş fiyat talep eden özel okullara inceleme
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Dursun Özbek'ten açıklamalar
        Dursun Özbek'ten açıklamalar
        "Hayati tehlikeyi atlattı"
        "Hayati tehlikeyi atlattı"
        Üniversiteler yapay zekaya hazır mı?
        Üniversiteler yapay zekaya hazır mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Erzurum'da banka çalışanlarına stres ve öfke kontrolü eğitimi verildi
        Erzurum'da banka çalışanlarına stres ve öfke kontrolü eğitimi verildi
        Erzurum'da hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
        Erzurum Kültür Yolu Festivali etkinliklerle sürüyor
        Erzurum Kültür Yolu Festivali etkinliklerle sürüyor
        Kürekli koca cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        Kürekli koca cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        Erzurumlu kadınlar Filistin'e destek için güç birliği yaptı
        Erzurumlu kadınlar Filistin'e destek için güç birliği yaptı
        Erzurum'da bariyerlere çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti
        Erzurum'da bariyerlere çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti