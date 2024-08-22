Erzurum'da bariyerlere çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Erzurum'un Tortum ilçesinde bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Erzurum'un Tortum ilçesinde bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Yavuz Kaya (47) idaresindeki 35 PL 492 plakalı iplik yüklü tır, Aksukapı mevkisinde bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Tırın dorsesindeki iplikler yola saçıldı.
Kaya'nın cesedi, Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.