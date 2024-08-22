Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da bariyerlere çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti

        Erzurum'un Tortum ilçesinde bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 22:59 Güncelleme: 22.08.2024 - 22:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da bariyerlere çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'un Tortum ilçesinde bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Yavuz Kaya (47) idaresindeki 35 PL 492 plakalı iplik yüklü tır, Aksukapı mevkisinde bariyerlere çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Tırın dorsesindeki iplikler yola saçıldı.

        Kaya'nın cesedi, Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karşılaşma oynanıyor...
        Karşılaşma oynanıyor...
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        Göztepe-F.Bahçe maçının cezaları açıklandı
        Göztepe-F.Bahçe maçının cezaları açıklandı
        Maskeli iki şüpheli, iki dükkanı taradı
        Maskeli iki şüpheli, iki dükkanı taradı
        İsrail ordusunun sistematik silahı: Zorunlu göç
        İsrail ordusunun sistematik silahı: Zorunlu göç
        Zaha'ya bir talip daha!
        Zaha'ya bir talip daha!
        22 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        22 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Centilmen Edis
        Centilmen Edis
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        'Ajan' açıklaması
        'Ajan' açıklaması
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı

        Benzer Haberler

        Erzurum'da eğitimini tamamlayan 393 polis adayı mezun oldu
        Erzurum'da eğitimini tamamlayan 393 polis adayı mezun oldu
        ERZURUM Müzesi'nde 3 bin 500 yıllık takılar görücüye çıktı
        ERZURUM Müzesi'nde 3 bin 500 yıllık takılar görücüye çıktı
        Erzurum Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor
        Erzurum Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor
        Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde çocuklara kültür varlıklarını koruma bili...
        Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde çocuklara kültür varlıklarını koruma bili...
        Müzede eğitim alan çocuklar, 'Kültür Koruyucuları' oldu
        Müzede eğitim alan çocuklar, 'Kültür Koruyucuları' oldu
        'Kral' yine sadık kaldı
        'Kral' yine sadık kaldı