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        Erzurum Kültür Yolu Festivali etkinliklerle sürüyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, 6'ncı gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 12:25 Güncelleme: 23.08.2024 - 12:50
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        Erzurum Kültür Yolu Festivali etkinliklerle sürüyor
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, 6'ncı gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen festivalin sekizinci durağı Erzurum'da, 6 gündür kültür ve sanatı birleştiren etkinlikler gerçekleştiriliyor.

        Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

        Program çerçevesinde İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından "Türkülerden Gönüllere" konseri verildi.

        Kültür Yolu Festivali Aşıklar Sahnesi'nde Fuat Çerkezoğlu, İsrafil Daştan, Ertuğrul İmamoğlu ve Mevlüt Merdoğlu, Üç Kümbetler Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda ise tasavvuf müziği sanatçısı Halil Necipoğlu Erzurumlularla buluştu.

        Erzurum Devlet Tiyatrosu Tiyatro Salonu'nda Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından "Kadınlar, Filler ve Saireler" tiyatro oyunu sahnelendi.

        Erzurum Müzesi Çocuk Etkinlik Alanı’nda "Kültür Koruyucuları Eğitim Etkinlik Atölyesi" düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuklar Erzurum Müzesi'ndeki eserleri inceledi, atölye çalışmasında tarihi mirası koruma yolları öğretildi.

        Olimpiyat Parkı'na kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü"nde çocuklar ağırlanmaya devam etti. Çocuklar burada meddah gösterisi ve çocuk tiyatrosu “Ege ile Gaga”yla eğlenceli saatler yaşadı.

        Festivalin altıncı gününde şarkıcı Özgün, Etkinlik ve Miting Alanı'nda verdiği konserde sevenleriyle buluştu.

        Festival, 25 Ağustos'ta sona erecek.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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