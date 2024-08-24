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        Erzurum'da son 7 ayda haklarında arama kararı olan 1355 şüpheli yakalandı

        Erzurum'da, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için polis ekipleri, yılın ilk 7 ayında aranan 1355 şüpheliyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 10:04 Güncelleme: 24.08.2024 - 10:04
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        Erzurum'da son 7 ayda haklarında arama kararı olan 1355 şüpheli yakalandı
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        Erzurum'da, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için polis ekipleri, yılın ilk 7 ayında aranan 1355 şüpheliyi yakaladı.

        İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, yaptığı açıklamada, kent genelinde yılın ilk 7 ayında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bazı verileri paylaştı.

        Polisin, kent genelinde 7 gün 24 saat gözünü kırpmadan özveriyle çalıştığını belirten Yırtar, "Ekiplerimizce 7 aylık süreçte 929 bin 375 şahıs sorgulanmış, 153 bin 292 araç denetlenmiş, 5 bin 856 işyeri denetimi yapılmış, 4 bin 263 park ve bahçe ile 11 bin metruk binanın kontrolü yapılmıştır." dedi.

        Yırtar, suç ve suçlunun önlenmesi için ekiplerin gereken çalışmaları yürüttüğünü vurgulayarak, "Faaliyetler esnasında 2 bin 200 bakaya yakalanmış, 1355 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Denetimlerde, eksiklikleri görülen 3 bin 853 araca cezai işlem uygulanmıştır. Faaliyetlerimizde 106 tabanca, 1814 fişek, 65 kurusıkı tabanca, 33 av tüfeği, 627 bıçak ve 96 kilo 777 gram uyuşturucu ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

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