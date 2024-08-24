Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        "Tarih, sanat ve eğlencenin yolu" olan festival Erzurum gecelerini hareketlendirdi

        TALHA KOCA - Erzurum Kültür Yolu Festivali, tarih, sanat, konser, söyleşi gibi her alanda düzenlenen etkinlikleriyle şehrin gecelerini hareketlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 12:08 Güncelleme: 24.08.2024 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Tarih, sanat ve eğlencenin yolu" olan festival Erzurum gecelerini hareketlendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TALHA KOCA - Erzurum Kültür Yolu Festivali, tarih, sanat, konser, söyleşi gibi her alanda düzenlenen etkinlikleriyle şehrin gecelerini hareketlendirdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere 17 Ağustos'ta başlatılan Erzurum Kültür Yolu Festivali etkinliklerine yüz binlerce vatandaş katılıyor.

        Bu sene 16 şehirde düzenlenen ve sekizinci durağı Erzurum olan festival, akşam saatlerinde hem aileler hem de gençler için eğlence ve coşkuya dönüşüyor.

        Özellikle akşamları düzenlenen konser, tiyatro, söyleşi, çocuk etkinlikleri gibi programlara katılanlar, keyifli anlar yaşıyor.

        Yaklaşık 50 noktadaki 500 etkinlikte 1000'e yakın sanatçının halkla buluştuğu festivale katılanlar, kent merkezindeki Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi ve cami gibi tarihi mekanlara da yoğun ilgi gösteriyor.

        - "Konserlerimizi yüz binler izliyor"

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, AA muhabirine, festival kapsamında her yaşa hitap eden etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

        Kentte adeta kültür ve sanat şöleni gerçekleştirildiğini belirten Yer, "Festivalde sanattan edebiyata, sergilerden söyleşilere, tiyatrodan sinemaya, operadan konserlere, geleneksel sporlardan çocuk oyun alanlarına kadar ne ararsanız var." dedi.

        Kentte çok sayıda tarihi mekanın bulunduğuna işaret eden Yer, şunları kaydetti:

        "Şehrimizin tarihi yapılarını sanatla birleştirip halkımızla buluşturuyoruz. Böylece gelenek ile gelecek arasında bir köprü oluşturuyoruz. Erzurum kadim bir şehir. Tarihiyle, kültürüyle, coğrafi konumuyla birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Ecdadımız birçok tarihi yapıyı bizlere miras bırakmış. Bulunduğumuz bölge, medreseleriyle, camileriyle, kümbetiyle, kalesiyle adeta bir açık hava müzesi, tarihi mekanlarımız adeta dolup taşıyor. Birçok kişi tatilini festival takvimine göre ayarlamış. Çevre illerden gelen binlerce misafirimiz var, halkımızdan aldığımız geri dönüşler çok güzel. On binlerce misafirimiz etkinliklere iştirak ediyor. Konserlerimizi yüz binler izliyor. Şehre festivalle birlikte hissedilir derecede canlılık geldi. Festivalin 7. günündeyiz, yüz binlerin etkinliklerimize dahil olduğunu ve on binlerce kişinin şehrimizde konakladığını söyleyebiliriz. Şehrimizde tarihi mekanlara yoğun ilgi var, bundan dolayı kapanış saatlerimizi 22.00'ye kadar çektik. Mekanlarımız o saate rağmen dolup taşıyor."

        Ekonomik İşbirliği Teşkilatının Erzurum'u 2025'in "turizm başkenti" ilan ettiğini anımsatan Yer, "Şehrimizde daha nice güzel etkinlikler, halkımızla, yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerimizle buluşacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        Ahlat'ta Malazgirt coşkusu
        Ahlat'ta Malazgirt coşkusu
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Çinli marka Türkiye'de satışlara başladı
        Çinli marka Türkiye'de satışlara başladı
        Mourinho'dan Fred kararı!
        Mourinho'dan Fred kararı!
        Arkadaş tatili
        Arkadaş tatili
        Hiyerogliflere geri dönüş! Kelimeler kayboluyor, yeni bir dil türüyor
        Hiyerogliflere geri dönüş! Kelimeler kayboluyor, yeni bir dil türüyor
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        İngiltere'den dev teklif!
        İngiltere'den dev teklif!
        SPK'dan 'istifa' soruşturması
        SPK'dan 'istifa' soruşturması
        İsyanları konuşuldu
        İsyanları konuşuldu
        Aşk defteri kabarık
        Aşk defteri kabarık
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Hesaba itiraz edince darbedilmişti, otomobille ezdi!
        Hesaba itiraz edince darbedilmişti, otomobille ezdi!
        Boşanınca uçuş millerine ne olacak?
        Boşanınca uçuş millerine ne olacak?
        Gıdıklanınca neden güleriz?
        Gıdıklanınca neden güleriz?
        Bu bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        M çiçeğinden nasıl korunuruz?
        M çiçeğinden nasıl korunuruz?
        Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü
        Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü

        Benzer Haberler

        TÜBİTAK desteğiyle kimyasal içermeyen kuraklığa dirençli solüsyon ürettiler
        TÜBİTAK desteğiyle kimyasal içermeyen kuraklığa dirençli solüsyon ürettiler
        Dere kumunda şifa arıyorlar
        Dere kumunda şifa arıyorlar
        Erzurum'da son 7 ayda haklarında arama kararı olan 1355 şüpheli yakalandı
        Erzurum'da son 7 ayda haklarında arama kararı olan 1355 şüpheli yakalandı
        Tuzlanarak verimini kaybeden topraklara D vitamini
        Tuzlanarak verimini kaybeden topraklara D vitamini
        Erzurum'da banka çalışanlarına stres ve öfke kontrolü eğitimi verildi
        Erzurum'da banka çalışanlarına stres ve öfke kontrolü eğitimi verildi
        Erzurum'da hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı