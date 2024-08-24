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        Erzurum Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, 7'nci gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 13:50 Güncelleme: 24.08.2024 - 13:50
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        Erzurum Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, 7'nci gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen festivalin sekizinci durağı Erzurum'da, 7 gündür kültür ve sanatı birleştiren etkinlikler gerçekleştiriliyor.

        Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

        Program çerçevesinde, İhsan Yavuzer, Rahim Sağlam, Baki Çetin ve Mevlüt Merdoğlu, Kültür Yolu Festivali Aşıklar Sahnesi'nde Erzurumlularla buluştu.

        Üç Kümbetler Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda "Santur ile Deyişler, Nefesler, İlahiler" etkinliğinde Sedat Anar katılımcılarla bir araya geldi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı Züleyha Ortak’ın sunumuyla gerçekleşen "Sınırsız Sohbetler" programı, klinik psikolog ve yazar Beyhan Budak'ı ağırladı.

        Erzurum Resim ve Heykel Müzesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen programda, "Ata’yı Anma Kürsü Konuşmaları" düzenlendi.

        Komedyen Gökhan Ünver ise İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde izleyenlere eğlenceli saatler yaşattı.

        Olimpiyat Parkı'na kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü"nde çocuklar ağırlanmaya devam etti. Çocuklar burada pandomim gösterisi ve çocuk tiyatrosu "Kaptan Pengu ve Arkadaşları" ile eğlenceli saatler yaşadı.

        Festivalin yedinci gününde şarkıcı Tuğba Yurt, Etkinlik ve Miting Alanı'nda verdiği konserde sevenleriyle buluştu.

        Festival, 25 Ağustos'a kadar sürecek.

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