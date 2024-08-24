Erzurum'da "Uluslararası Tarihi İspir Panayırı" başladı
Erzurum'un İspir ilçesinde "Uluslararası Tarihi İspir Panayırı" başladı.
Erzurum'un İspir ilçesinde "Uluslararası Tarihi İspir Panayırı" başladı.
İspir Belediye önünde toplanan protokol ve vatandaşlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının marşları eşliğinde kortej halinde Hükümet Meydanı'na yürüdü.
Panayır çadırlarının kurulduğu meydandaki program, mehteran gösterisi ile başladı.
Programda, Vali Vekili Ahmet Özdemir, İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, AK Parti MKYK Üyesi Fevzi Polat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tonbaş, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurfdagül ve 2025 Türk Dünyası Turizm Başkenti Erzurum Koordinatörü Muharrem Çığlık konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından Mustafa Yıldızdoğan, sahne aldı.
Panayır, 8 Eylül’e kadar devam edecek.
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