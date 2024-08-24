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        Erzurum'da "Uluslararası Tarihi İspir Panayırı" başladı

        Erzurum'un İspir ilçesinde "Uluslararası Tarihi İspir Panayırı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 15:22 Güncelleme: 24.08.2024 - 15:22
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        Erzurum'da "Uluslararası Tarihi İspir Panayırı" başladı
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        Erzurum'un İspir ilçesinde "Uluslararası Tarihi İspir Panayırı" başladı.

        İspir Belediye önünde toplanan protokol ve vatandaşlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının marşları eşliğinde kortej halinde Hükümet Meydanı'na yürüdü.

        Panayır çadırlarının kurulduğu meydandaki program, mehteran gösterisi ile başladı.

        Programda, Vali Vekili Ahmet Özdemir, İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, AK Parti MKYK Üyesi Fevzi Polat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tonbaş, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurfdagül ve 2025 Türk Dünyası Turizm Başkenti Erzurum Koordinatörü Muharrem Çığlık konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Mustafa Yıldızdoğan, sahne aldı.

        Panayır, 8 Eylül’e kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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