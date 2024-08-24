Erzurum'da "Uluslararası Tarihi İspir Panayırı" başladı

Panayır, 8 Eylül’e kadar devam edecek.

Programda, Vali Vekili Ahmet Özdemir, İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, AK Parti MKYK Üyesi Fevzi Polat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tonbaş, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurfdagül ve 2025 Türk Dünyası Turizm Başkenti Erzurum Koordinatörü Muharrem Çığlık konuşma yaptı.

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