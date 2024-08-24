Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında polisler 20 bin kişiyi terör konusunda bilgilendirdi
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında polisler, 20 bin vatandaşı terör hakkında bilgilendirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında polisler, 20 bin vatandaşı terör hakkında bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Etkin Mücadele Şubesi ekiplerince 17 Ağustos'ta başlayan festival dolayısıyla, kentte vatandaşların yoğunluk oluşturduğu bölgelerde stant kuruldu.
Ekipler, stantlarda vatandaşları, terör örgütleri ve yasa dışı faaliyet gösteren gruplar, terör örgütlerinin eleman temini ve ikna yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor.
Özellikle "terör örgütlerinin gençleri kandırma metotları" ve "hayatımız ve geleceğimiz için hatırlatmalar" konuları olmak üzere ekipler, festivalin başından itibaren 20 bin vatandaşa terör hakkında bilgi verdi.
Ekiplerce stantta bilgilendirilenlerden Özcan Dündar, AA muhabirine, ekipleri festivalin başladığı günden beri güvenliği sağlarken ve bilgilendirme yaparken gördüğünü söyledi.
Emniyet personelinin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için görev aldığını dile getiren Dündar, "Polis arkadaşlarımız festivalin başladığı ilk günden beri terör, terörist ve terör yandaşları hakkında halkı bilgilendiriyorlar. Büyük gayret ve çaba içerisindeler, Allah onlardan razı olsun. İnsanlara açıklamalar yapıyorlar, soruları yanıtlıyorlar. Erzurumlular olarak devletimizin ve polis arkadaşlarımızın yanındayız. Allah hizmetlerini daim eylesin." dedi.
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