Erzurum'da 5 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

İtfaiye ve UMKE ekipleri araçlarda sıkışanları çıkarırken, sağlık ekipleri de yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler Nursel A, Muhammed Ali Y. ile araçlardaki Haydar T, Unur Y, Eyüp Can K, Mahir Osman K, Ferhat N. ve Ebru Temir B. yaralandı.

Kazayı gören 25 ABT 504 plakalı otomobilin sürücüsü Fırat B. (40) ile 25 PA 642 plakalı otomobili kullanan İsrafil G. (56) de yardıma gitmek için araçlarını yol kenarına park etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.