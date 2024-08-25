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        Erzurum Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, 8'inci gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 14:01 Güncelleme: 25.08.2024 - 14:32
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        Erzurum Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, 8'inci gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen festivalin sekizinci durağı Erzurum'da, 8 gündür kültür ve sanatı birleştiren etkinlikler gerçekleştiriliyor.

        Festival kapsamında, kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

        Program çerçevesinde, Türk Halk Müziği sanatçısı Aysun Gültekin, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde konser verdi.

        Üç Kümbetler Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda müzisyen Aykut Kuşkaya sevenleriyle buluştu.

        Nurullah Genç ile Yürürken Düşün etkinliği ile Dumlu Yaylası'nda program gerçekleştirildi.

        Festivalin sekizinci müzik grubu Madrigal, Etkinlik ve Miting Alanı'nda konser verdi.

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