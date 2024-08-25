AK Parti Erzurum İl Başkanı Küçükoğlu'ndan partilerine geçen belediye başkanlarına ilişkin açıklama:

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, 14 Ağustos'ta AK Parti'ye katılan Aziziye, Horasan ve Köprüköy Belediye Başkanlarına yönelik herhangi bir zorlamanın söz konusu olmadığını bildirdi.

Küçükoğlu, Palandöken Dağı'ndaki bir sosyal tesiste düzenlenen basın toplantısında, 14 Ağustos'ta AK Parti'ye katılan 3 belediye başkanıyla ilgili iddialara yönelik açıklamada bulundu.

AK Parti safına katılan 3 belediye ile hizmet serüvenini birlikte yürüteceklerini anlatan Küçükoğlu, şunları kaydetti:

"Bu geçişlerle alakalı çok net ifade edeceğim. Bir belediye başkanının, bir seçilmişin, herhangi bir şekilde öyle ya da böyle tehditle, şantajla partimize katılması zinhar külliyen yalandır. AK Parti'nin böyle bir şeye ihtiyacı yok. Bu geçişlerin önünde, arkasında hiçbir olumsuzluk olmamıştır, olamaz."

Küçükoğlu, kamuoyundaki beklentileri karşılamak için 3 ilçe belediye başkanıyla görüşmeler gerçekleştirildiğini ve partilerine katılmaları konusunda herhangi bir zorlama yapılmadığını anlatarak, "Aziziye, Horasan ve Köprüköy Belediyeleri, hizmet serüvenine AK Parti çatısı altında devam edecekler." dedi.