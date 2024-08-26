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        Erzurum Kültür Yolu Festivali sona erdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, son gün etkinlikleriyle tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 13:18 Güncelleme: 26.08.2024 - 13:46
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        Erzurum Kültür Yolu Festivali sona erdi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, son gün etkinlikleriyle tamamlandı.

        Türkiye’nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin sekizinci durağı Erzurum oldu.

        Festivalin son gününde sanatçı Alişan, Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda konser verdi. Yoğun katılımın olduğu konserde, katılımcılar sanatçının şarkılarına eşlik etti.

        "İbrahim Erkal Şarkıları" konserinde ise müzisyenler Umut Akyürek ve Enver Merallı, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde Erkal'ın şarkılarını seslendirdi.

        Ozanlar Fuat Çerkezoğlu, Nuri Çırağı, Ozan Reyhani ve Baki Çetin de Kültür Yolu Festivali Aşıklar Sahnesi'nde performans sergiledi.

        Sanatçı Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli ise Üç Kümbetler Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda sahne aldı.

        Kültür Yolu Festivali Aşıklar Sahnesi'nde ayrıca Yerel Sesler ve Bizden Ezgiler konser verdi.

        Etkinlik kapsamında "Teyo Emi ve Avanesi" ve "Temaşa" adlı doğaçlama tiyatro oyunları da izleyici ile buluştu.

        Yazar Osman Egin, Üç Kümbetler Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda, Prof. Dr. Ali Servet Öncü ise Sümmani Baba Aşıklar Kıraathanesi'nde "1919 Mebuslar Meclisi Seçimi ve Erzurum" başlıklı söyleşide bulundu.

        Olimpiyat Parkı'na kurulan Çocuk Köyü de atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar, oyun alanları ve birçok etkinlikle çocukları ağırladı.

        Festival, yoğun katılımla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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