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        Erzurum'da kapalı hale getirilen Mevlana Vadisindeki tenis kortu sezona hazır

        Erzurum Büyükşehir Belediyesince Mevlana Vadisi'ne inşa edilen ve kapalı hale getirilen tenis kortu sezona hazır.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 14:53 Güncelleme: 26.08.2024 - 15:07
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        Erzurum'da kapalı hale getirilen Mevlana Vadisindeki tenis kortu sezona hazır
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        Erzurum Büyükşehir Belediyesince Mevlana Vadisi'ne inşa edilen ve kapalı hale getirilen tenis kortu sezona hazır.

        Tenis Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı ve tenis antrenörü Hasan Polat, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş’nin Mevlana Vadisi'nde bulunan tenis kortunun kapalı hale getirildiğini, çelik konstrüksiyon ve balon kortun sporseverlerden tam not aldığını söyledi.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesinin verdiği desteklerle kente çelik konstrüksiyon kort kazandırdıklarını belirten Polat, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Spor A.Ş Genel Müdürü Ahmet Dal'a teşekkür etti.

        Polat, "Yeni yapılan tenis kortunda 'cushion' kullanıldı bu da tenis oynarken daha esnek bir yapıya sahip olduğu için topun hızını yavaşlatıp ve yükselmesini sağlayacak. Hem tenisseverler hem de aktif sporcular daha esnek bir ortamda tenis keyfi yaşayacak. 2025 yılında daha başarılı turnuvalar geçirmek istiyoruz. Hedefimiz tüm yaş gruplarında Erzurum'un ismini öne taşımak." diye konuştu.

        Bu yıl Veteranlar Şampiyonası'na 4 takımla katılarak ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Polat, Doğu ve Güneydoğu'daki takım şampiyonasında erkek takımının çeyrek finalde kaybetmesine rağmen 64 takım arasında turnuvada ilk 8 takım arasına kalmayı başardığını sözlerine ekledi.

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