Erzurum'da Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi

Erzurum'da "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi büyük ilgi gördü.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Olimpiyat Millet Bahçesi'nde Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğünce düzenlenen "Gençlik ve Spor Festivali" yoğun katılımla gerçekleşti.

Çeşitli dallarda geleneksel çocuk oyunları ve halat çekme yarışmalarının yapıldığı etkinlikte, eğlenceli anlar yaşandı.