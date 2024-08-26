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        Erzurum'da Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi

        Erzurum'da "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 15:15 Güncelleme: 26.08.2024 - 15:16
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        Erzurum'da Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi
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        Erzurum'da "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi büyük ilgi gördü.

        Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Olimpiyat Millet Bahçesi'nde Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğünce düzenlenen "Gençlik ve Spor Festivali" yoğun katılımla gerçekleşti.

        Çeşitli dallarda geleneksel çocuk oyunları ve halat çekme yarışmalarının yapıldığı etkinlikte, eğlenceli anlar yaşandı.

        Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur da gençlerle halat çekme yarışına katılarak heyecanlarına ortak oldu.

        Çakmur, Gençlik ve Spor Festivali" adı altında yoğun katılımla güzel bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "Gençlerimizle burada eğlenceli anlar yaşadık. Katılan tüm hemşerilerimizi ve gençlerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

        Festivale, Çakmur'un yanı sıra Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz, Gençlik Merkezi müdürleri, gençlik liderleri, gönüllü gençler ile Bakanlığın Yaz Spor Okullarına katılan gençler ile aileleri katıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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