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        Erzurum balının coğrafi işaret alması için çalışma yürütülüyor

        Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, kente özgü organik balın coğrafi işaret alması için çalışma yürüttüklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 15:25 Güncelleme: 26.08.2024 - 15:25
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        Erzurum balının coğrafi işaret alması için çalışma yürütülüyor
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        Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, kente özgü organik balın coğrafi işaret alması için çalışma yürüttüklerini bildirdi.

        Hakan Oral, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, arıcılık faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla "Arı Köyü" projesi üzerinde çalıştıklarını söyledi.

        Kentte üretilen balın çok kaliteli olduğunu ve "Arı Köyü" projesi ile üretilen balın katma değerinin artması için çalışma yürüteceklerini ifade eden Oral, "Erzurum balı, Türkiye'nin en kaliteli balı. Ticaret Borsası olarak ilimizin kuzey, güney doğu, batı kesimlerinde balların prolin değerlerini raporluyoruz. Bu analizler çok önemli. Şehrin markalaşması ile alakalı çok önemli bir çalışma. Bu prolin değerleri Erzurum'un bitki örtüsünün, flora zenginliğinin kanıtıdır. Değerler 800'den fazla çıkıyor. Bu bitki örtüsünün çeşitliliği ile alakalı." diye konuştu.

        Oral, ayrıca kentte üretilen balın "Erzurum Balı" olarak satılması gerektiğini ve bu konuda coğrafi işaret ve tescil çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

        Ticaret Borsasının son 5 yıllık faaliyetlerini de anlatan Oral, kentin gastronomide daha çok tanıtılması için kurumlarla işbirliği çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

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