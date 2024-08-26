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        Erzurum'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

        Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 16:46 Güncelleme: 26.08.2024 - 16:46
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        Erzurum'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
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        Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilenlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Karayazı, Karaçoban ve Çat ilçelerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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