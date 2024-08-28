Erzurum'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Erzurum'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Erzurum'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Erzurum-Erzincan kara yolunda, bir panelvan ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Trafik ekiplerinin önlem aldığı yolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.