Erzurumlu "Dadaş mucit" vantilatörü taşınabilir klimaya çevirdi

Erzurum'da "Dadaş mucit" olarak tanınan emekli elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı, kompresör ve termostat entegre ettiği vantilatörü, taşınabilir klimaya dönüştürdü.

İl Emniyet Müdürlüğünden emekli elektrik teknisyeni 4 çocuk babası "Dadaş mucit" lakaplı Taşbaşı, kent merkezindeki iş yerinde çeşitli ürünler geliştirmek için Ar-Ge çalışmaları yapıyor.

Sıcak havalardan bunanlar için bir süre önce iş yerindeki atıl malzemelerden taşınabilir klima yapmaya karar veren Taşbaşı, vantilatörün gövdesine termostat ve kompresör, pervane kısmına ise soğutucu borular yerleştirdi.