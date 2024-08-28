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        Erzurum'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

        Erzurum'da 16 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla Afganistan uyruklu 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 14:04 Güncelleme: 28.08.2024 - 14:04
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        Erzurum'da 16 düzensiz göçmen yakalandı
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        Erzurum'da 16 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla Afganistan uyruklu 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına devam ediyor.

        Göçmen kaçakçılığı suçunun men ve takibine yönelik araştırma yapan ekipler, zanlıların farklı araçlar ve yöntemler kullanarak düzensiz göçmenleri sınır illerinden alarak Erzurum'a getirdikleri ve burada bir süre barındırdıktan sonra batı illerine sevk ettikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda il merkezindeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 16 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla Afganistan uyruklu 1 şüpheli de gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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