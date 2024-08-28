Erzurum'da akrabasını baltayla yaralayan kadın tutuklandı
Erzurum'da kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle akrabasını baltayla başından yaralayan kadın tutuklandı.
Erzurum'da kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle akrabasını baltayla başından yaralayan kadın tutuklandı.
Kent merkezindeki Olimpiyat Park'ta, Suzan E. (38) ile kendisini uzun süredir rahatsız ettiği belirtilen akrabası Ünal E. (42) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle Suzan E, Ünal E'yi baltayla başından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Ünal E, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırdı, Suzan E. de polis tarafından gözaltına alındı.
Ünal E, hastanedeki tedavisinin, Suzan E. de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Suzan E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Ünal E. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay sırasında yaşanan gelişmeler, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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