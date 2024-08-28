Erzurum'da akrabasını baltayla yaralayan kadın tutuklandı

Yaralı Ünal E, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırdı, Suzan E. de polis tarafından gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kent merkezindeki Olimpiyat Park'ta, Suzan E. (38) ile kendisini uzun süredir rahatsız ettiği belirtilen akrabası Ünal E. (42) arasında tartışma çıktı.

Erzurum'da kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle akrabasını baltayla başından yaralayan kadın tutuklandı.

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