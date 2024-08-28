Erzurum yaylalarında organik bal üretimi için arıcılara kovan desteği

Erzurum'da yürütülen "Erzurum Yaylaları Organik Balına Kavuşuyor" projesi kapsamında arıcılara 121 kovan ve arıcılıkta kullanılan malzeme dağıtıldı.

Organik bal üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan proje, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından destekleniyor.

Bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törenle, Çat, Narman, Oltu, Hınıs, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde arıcılık faaliyetinde bulunan 11 üreticiye 121 kovan ile körük, maske ve propolis ızgarası dağıtıldı.