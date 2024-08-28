Erzurum yaylalarında organik bal üretimi için arıcılara kovan desteği
Erzurum'da yürütülen "Erzurum Yaylaları Organik Balına Kavuşuyor" projesi kapsamında arıcılara 121 kovan ve arıcılıkta kullanılan malzeme dağıtıldı.
Erzurum'da yürütülen "Erzurum Yaylaları Organik Balına Kavuşuyor" projesi kapsamında arıcılara 121 kovan ve arıcılıkta kullanılan malzeme dağıtıldı.
Organik bal üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan proje, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından destekleniyor.
Bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törenle, Çat, Narman, Oltu, Hınıs, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde arıcılık faaliyetinde bulunan 11 üreticiye 121 kovan ile körük, maske ve propolis ızgarası dağıtıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, burada yaptığı konuşmada, desteğin hayırlı olmasını dileyerek, "Organik tarımı tanıtmak ve geliştirmek istiyoruz. Erzurum'un yüksek rakımı ve zengin florasından faydalanarak ürettiğimiz ballarımızı ülke geneline yaymak istiyoruz." diye konuştu.
Program sonrası hatıra fotoğrafı çektirildi.
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