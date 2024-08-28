Erzurum'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Erzurum'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Erzurum'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Kent genelinde düzenlenen operasyonlarda, kaçak olduğu belirlenen 1 milyon 113 bin 400 boş makaron, 43 bin 640 dolu makaron, 4 paket halinde 4 bin gram sigara tütünü, 50 puro, 1 paket sigara, 1 elektronik sigara, 165 paket 5 bin 514 yaprak sigara kağıdı ve 119 mükerrer kullanıldığı değerlendirilen bandrol ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K. ile M.H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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