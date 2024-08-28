Erzurum'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Erzurum'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Kent genelinde düzenlenen operasyonlarda, kaçak olduğu belirlenen 1 milyon 113 bin 400 boş makaron, 43 bin 640 dolu makaron, 4 paket halinde 4 bin gram sigara tütünü, 50 puro, 1 paket sigara, 1 elektronik sigara, 165 paket 5 bin 514 yaprak sigara kağıdı ve 119 mükerrer kullanıldığı değerlendirilen bandrol ele geçirildi.