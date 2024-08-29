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        Erzurum'da son 4 yılda 5 milyon tonun üzerinde atık geri dönüşüme kazandırıldı

        Erzurum'da son 4 yılda "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 5 milyon 191 bin 614 ton atığın geri dönüşüme kazandırıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 11:37 Güncelleme: 29.08.2024 - 11:59
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        Erzurum'da son 4 yılda 5 milyon tonun üzerinde atık geri dönüşüme kazandırıldı
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        Erzurum'da son 4 yılda "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 5 milyon 191 bin 614 ton atığın geri dönüşüme kazandırıldığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Vali Mustafa Çiftçi'nin, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir ile ziyaret ettiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu'ndan kurum çalışmaları hakkında brifing aldığı belirtildi.

        Deprem ve sel gibi afet durumlarında hasar tespit çalışmalarının teknik personel tarafından yapılarak ilgili birimlere iletildiği ifade edilen açıklamada, kentte bugüne kadar 1007 faaliyet için "ÇED gerekli değildir" kararı ve 112 faaliyet için Bakanlık tarafından "ÇED olumlu" kararının verildiği bildirildi.

        Kentte 16 yapı denetim firması ve 44 firma çalışanına toplam 4 milyon 937 bin 232 lira para cezası uygulandığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce 2013 yılından 2024 yılına kadar toplam 428 yapı ve 1188 bağımsız birim için 'riskli yapı' tespiti yapıldı. Sıfır Atık Projesi'nin etkin şekilde uygulanması amacıyla 919 kamu kurumu, sağlık kuruluşu, eğitim kurumu, AVM ve iş merkezleriyle özel sektör işletmesinin projeye katılımları sağlanarak çalışmalar sonucunda 2020 yılından günümüze kadar 2 milyon 985 bin 295 kilogram kağıt, 1 milyon 86 bin 635 kilogram plastik, 1 milyon 113 bin 504 kilogram metal ve 6 bin 180 kilo camın geri dönüşümü sağlandı. Çevre denetim çalışmaları kapsamında 44 gerçek ve tüzel kişiye toplam 9 milyon 327 bin 61 lira idari para cezası uygulandı."

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