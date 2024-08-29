Erzurum'da son 4 yılda 5 milyon tonun üzerinde atık geri dönüşüme kazandırıldı

Erzurum'da son 4 yılda "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 5 milyon 191 bin 614 ton atığın geri dönüşüme kazandırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Mustafa Çiftçi'nin, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir ile ziyaret ettiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu'ndan kurum çalışmaları hakkında brifing aldığı belirtildi.

Deprem ve sel gibi afet durumlarında hasar tespit çalışmalarının teknik personel tarafından yapılarak ilgili birimlere iletildiği ifade edilen açıklamada, kentte bugüne kadar 1007 faaliyet için "ÇED gerekli değildir" kararı ve 112 faaliyet için Bakanlık tarafından "ÇED olumlu" kararının verildiği bildirildi.