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        Erzurum'da 5 tarihi tabya daha koruma altına alınacak

        Tarih boyunca Erzurum'un savunmasında çok büyük öneme sahip tabyalardan 5'inin daha koruma altına alınacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 11:50 Güncelleme: 29.08.2024 - 12:00
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        Erzurum'da 5 tarihi tabya daha koruma altına alınacak
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        Tarih boyunca Erzurum'un savunmasında çok büyük öneme sahip tabyalardan 5'inin daha koruma altına alınacağı bildirildi.

        Erzurum'da, Osmanlı Devletince doğu sınırlarının korunması amacıyla yapılan ve "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin geçtiği Aziziye Tabyası'nın da aralarında bulunduğu kentteki birçok tabya bir asrı aşkındır tarihe ışık tutuyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin kentin dört bir yanında bulunan tarihi tabyalara yönelik inceleme çalışması sürüyor.

        Bu kapsamda bir süre önce tarihi Büyük Kiremitlik, Küçük Kiremitlik, Ahali, Küçük Palandöken ve Büyük Palandöken tabyalarını gezen Vali Çiftçi, ecdat emaneti tabyaların temizliğine de katılarak beraberindekilerle çevredeki çöpleri topladı.

        Vali Çiftçi, söz konusu 5 tabyanın daha korunması için ilgili kurumlara gerekli talimatlarda bulundu.

        Çiftçi'ye gezi ve incelemesinde Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer de eşlik etti.

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