Erzurum'da 5 tarihi tabya daha koruma altına alınacak

Tarih boyunca Erzurum'un savunmasında çok büyük öneme sahip tabyalardan 5'inin daha koruma altına alınacağı bildirildi.

Erzurum'da, Osmanlı Devletince doğu sınırlarının korunması amacıyla yapılan ve "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin geçtiği Aziziye Tabyası'nın da aralarında bulunduğu kentteki birçok tabya bir asrı aşkındır tarihe ışık tutuyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin kentin dört bir yanında bulunan tarihi tabyalara yönelik inceleme çalışması sürüyor.