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        Erzurum'da 63 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı

        Erzurum'un Oltu ilçesinde, çeşitli suçlardan 63 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 15:03 Güncelleme: 29.08.2024 - 15:03
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        Erzurum'da 63 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı
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        Erzurum'un Oltu ilçesinde, çeşitli suçlardan 63 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "yağma", "hırsızlık" ve "yaralama" gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 63 yıl hapis cezası bulunan Durkaya K'nin (37) ilçe merkezinde bir iş yerinde olduğunu tespit etti.

        Ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonla bu hükümlüyü yakaladı.

        Durkaya K, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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