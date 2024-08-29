Erzurum'da "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Erzurum'da, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı.

AFAD'ın koordinesinde Erzurum AFAD Kriz Merkezinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 00.15'te meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremin, Erzurum, Tunceli, Erzincan, Elazığ, Muş ve Diyarbakır olmak üzere 7 ili etkilediği kabul edildi.

35 araç ve 398 arama kurtarma personeliyle gerçekleştirilen tatbikat gereği, depreme müdahale için çalışma grupları 00.45'te toplandı.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan Afet Acil Durum Yönetim Merkezi ile irtibat sağlanarak deprem bölgesi hakkında bilgi alındı. Kentte Tekman, Hınıs, Çat, Yakutiye, Aziziye ve Palandöken ilçelerinin depremden etkilendiği varsayılan tatbikat kapsamında seviye 2 olarak tespit edilen deprem için çevre illerden Artvin'den Aziziye'ye, Ardahan'dan Çat'a, Ağrı'dan Hınıs'a, Bayburt'tan Palandöken'e, Trabzon'dan Tekman'a, Iğdır'dan Yakutiye'ye olmak üzere AFAD ekipleri deprem bölgesine sevk edildi.

Afet koordinasyon kurulu kararlarının onaylanarak müdahale aşamasına geçilen tatbikatta gece boyunca İHA’larla görüntüleme yapıldı. AFAD başkanlığıyla sürekli irtibatın sağlandığı tatbikat başarıyla sonuçlandırıldı. Merkez Yakutiye ilçesine bağlı Dağ Mahallesi'nde de saat 11.30'da deprem tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği bir evde çıkan yangın söndürüldü. Alanda doğal gaz ekipleri gaz akımını, TEDAŞ ekipleri elektrik akımını kesti. Enkaz altında kalan yaralı ve ölüler için köpekle arama ve cihazlarla yer tespiti yapıldı. Tespiti yapılan vatandaşlar, ekiplerin güvenli alan oluşturması sonucu enkazdan destek ekiplerle çıkarılarak ambulanslara sevk edildi.