Erzurum'da FETÖ operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Ekipler bu kapsamda düzenledikleri operasyonda, emekli A.Y, görevinden ihraç edilen veri kontrol işletmeni R.K, kamuda sekreter D.S. ile kamuda öğretmenlik yapan F.S'yi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini deşifre edip engellemeye yönelik çalışmalarını sürüyor.

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