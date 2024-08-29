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        Erzurum'da FETÖ operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 17:19 Güncelleme: 29.08.2024 - 17:28
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        Erzurum'da FETÖ operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini deşifre edip engellemeye yönelik çalışmalarını sürüyor.

        Ekipler bu kapsamda düzenledikleri operasyonda, emekli A.Y, görevinden ihraç edilen veri kontrol işletmeni R.K, kamuda sekreter D.S. ile kamuda öğretmenlik yapan F.S'yi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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