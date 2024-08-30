İspir'de 30 Ağustos Zafer ­Bayramı coşkuyla kutlandı

Erzurum'un İspir ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Törende, Garnizon Komutan Vekili Osman Karaca günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Karaca, 30 Ağustos Zaferi’nin Türk ulusunun tarihine altın harflerle yazıldığını ifade ederek, "Bu zaferle Türk ulusunun, son neferine kadar yok edilmedikçe Türklerin istiklalinin elinden alınamayacağı, Türklerin yalnız askeriyle değil, milletiyle topyekun olarak savaştıkları bir kez daha ispatlanmıştır." dedi.