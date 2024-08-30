İspir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Erzurum'un İspir ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.
Erzurum'un İspir ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.
Törende, Garnizon Komutan Vekili Osman Karaca günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.
Karaca, 30 Ağustos Zaferi’nin Türk ulusunun tarihine altın harflerle yazıldığını ifade ederek, "Bu zaferle Türk ulusunun, son neferine kadar yok edilmedikçe Türklerin istiklalinin elinden alınamayacağı, Türklerin yalnız askeriyle değil, milletiyle topyekun olarak savaştıkları bir kez daha ispatlanmıştır." dedi.
Törene, İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, kurum amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.