Erzurum'un asırlık tabyalarından "Sivişli" ihtişamını koruyor

Erzurum'da, Sultan 2. Abdülhamid döneminde 2 bin 125 rakımda yapılan "Sivişli" (Hamidiye) Tabyası" tüm ihtişamıyla tarihin izlerini taşıyor.

Erzurum Valiliğinin sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamaya göre, Sivişli Tabyası, Sultan 2. Abdülhamid döneminde 93 Harbi sonrası 1884-1896 yılları arasında yapıldı.

Kars yolunun geçtiği Hamam Deresi tarafından gelecek tehlikeleri önlemek amacıyla 2 bin 125 rakımda inşa edilen tarihi tabyanın 18 odası bulunuyor.

Karargah, koğuş, topçu ve pusu odalarından oluşan ve yay şeklinde olan tabya binası, orta kısma yerleştirilen dehlizle iki kısma ayrılıyor.