Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'un asırlık tabyalarından "Sivişli" ihtişamını koruyor

        Erzurum'da, Sultan 2. Abdülhamid döneminde 2 bin 125 rakımda yapılan "Sivişli" (Hamidiye) Tabyası" tüm ihtişamıyla tarihin izlerini taşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 15:11 Güncelleme: 30.08.2024 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'un asırlık tabyalarından "Sivişli" ihtişamını koruyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da, Sultan 2. Abdülhamid döneminde 2 bin 125 rakımda yapılan "Sivişli" (Hamidiye) Tabyası" tüm ihtişamıyla tarihin izlerini taşıyor.

        Erzurum Valiliğinin sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamaya göre, Sivişli Tabyası, Sultan 2. Abdülhamid döneminde 93 Harbi sonrası 1884-1896 yılları arasında yapıldı.

        Kars yolunun geçtiği Hamam Deresi tarafından gelecek tehlikeleri önlemek amacıyla 2 bin 125 rakımda inşa edilen tarihi tabyanın 18 odası bulunuyor.

        Karargah, koğuş, topçu ve pusu odalarından oluşan ve yay şeklinde olan tabya binası, orta kısma yerleştirilen dehlizle iki kısma ayrılıyor.

        Erzurum-Kars kara yolunun 5. kilometresinde bulunan Paşapınarı bölgesindeki tepede konumlandırılan ve dron ile görüntülenen tabya, tüm ihtişamıyla tarihin izlerini taşıyor.

        Erzurum'da, özellikle Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz'den sonra ağırlıklı olarak Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid döneminde inşa edilen Mecidiye, Aziziye, Uzunahmet ve Palandöken başta olmak üzere çok sayıda tabya bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        "İsrail vahşetini Batı Şeria'ya taşıdı"
        "İsrail vahşetini Batı Şeria'ya taşıdı"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geliyor...
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geliyor...
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        Buse'yi ısırdı ortadan kayboldu: Çorum'da maymun alarmı
        Buse'yi ısırdı ortadan kayboldu: Çorum'da maymun alarmı
        Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi
        Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi
        Icardi'den Zafer Bayramı kutlaması
        Icardi'den Zafer Bayramı kutlaması
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        "Daha adil bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım"
        "Daha adil bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım"
        44 yıl önce işlenen cinayet izmaritle çözüldü
        44 yıl önce işlenen cinayet izmaritle çözüldü

        Benzer Haberler

        Bu bayramda da Mehmetçik'i yalnız bırakmadı
        Bu bayramda da Mehmetçik'i yalnız bırakmadı
        İspir'de 30 Ağustos Zafer ­Bayramı coşkuyla kutlandı
        İspir'de 30 Ağustos Zafer ­Bayramı coşkuyla kutlandı
        Erzurum'da askeri bando 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel konser verdi
        Erzurum'da askeri bando 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel konser verdi
        Erzurum'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
        Erzurum'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
        Erzurum'da FETÖ operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da FETÖ operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da deprem tatbikatı
        Erzurum'da deprem tatbikatı