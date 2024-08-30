Erzurum Valiliği "Erzurum-Tarihin izinde Ecdada Vefa" projesini hayata geçirdi

Erzurum Valiliği tarafından "Erzurum-Tarihin izinde Ecdada Vefa Projesi" hayata geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 93 Harbi'nde Nene Hatun öncülüğünde Erzurum halkının Türk tarihine altın harflerle yazılmış destansı direnişi ile milli birlik ve beraberliği pekiştirmek, Erzurumluların sahip olduğu yüksek karakteri vurgulamak amacıyla valilik tarafından "Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" hayat geçirildi.

Kültürel mirasın korunması noktasında hayata geçirilen proje kapsamında, Osmanlı-Rus Savaşı'nda kentin savunmasında hayati rol oynayan 23 tabyanın, gönüllü 23 kurum, kuruluş, ve STK'ların sorumluluğuna verilip farkındalık oluşturmak istenilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: