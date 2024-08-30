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        Erzurum ve Ağrı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kabul törenleri yapıldı

        Erzurum ve Ağrı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kabul törenleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 23:02 Güncelleme: 30.08.2024 - 23:09
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        Erzurum ve Ağrı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kabul törenleri yapıldı
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        Erzurum ve Ağrı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kabul törenleri düzenlendi.

        Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otelde gerçekleştirilen kabulde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile eşi Azime Çiftçi davetlileri karşıladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Çiftçi, yaptığı konuşmada, Büyük Zafer'in yıl dönümünde sevinçlerine ortak olan katılımcılara teşekkür etti.

        Bayramın önemine değinen Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Başta Cumhuriyet'imizin banisi, Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı uğruna seve seve can veren şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Şair Cahit Külebi'nin 'Ağladığım senin içindir, güldüğüm senin için, öpüp başıma koyduğum ekmek gibisin' dediği aziz vatanımızda ezan sesleri altında, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, hep beraber kıyamete kadar yaşamak aziz milletimize nasip olsun. Devletimiz ebet müddet olsun."

        Programa 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

        - Ağrı

        Ağrı'da da Burçin Uysal Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen kabul törenine katılanlar, Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç tarafından karşılandı.

        Vali Koç'un şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenip sohbet ettiği program, pasta kesimiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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