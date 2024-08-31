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        Erzurum'da at binerken metal tırmığın üzerine düşen kişi hayatını kaybetti

        Erzurum'un Köprüköy ilçesinde, at binerken ot toplamak için kullanılan metal tırmığın üzerine düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 17:02 Güncelleme: 31.08.2024 - 17:02
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        Erzurum'da at binerken metal tırmığın üzerine düşen kişi hayatını kaybetti
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        Erzurum'un Köprüköy ilçesinde, at binerken ot toplamak için kullanılan metal tırmığın üzerine düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Yukarı Kızılkale Mahallesi Erencik mezrasında atıyla ilerleyen T.B. (70) otları toplamak için traktörün arkasına bağlanan metal tırmığın üzerine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen T.B'nin cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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